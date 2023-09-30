Проходит церемония прощания с национальным героем Риадом Ахмедовым

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) проходит церемония прощания с национальным героем Азербайджана Риадом Ахмедовым.

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) проходит церемония прощания с национальным героем Азербайджана Риадом Ахмедовым.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, депутаты, боевые товарищи шехида, члены его семьи и представители общественности.

После церемонии прощания останки Р.Ахмедова захоронят на Второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что в прошлом месяце удалось идентифицировать останки еще 10 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны. Один из них - национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, долгое время проработавший в органах безопасности. С 1989 года Ахмедов часто выезжал в Карабах. В 1992 году стал заместителем начальника Разведывательного управления Министерства обороны Азербайджанской Республики. Риад Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года в ходе операции "Дашалты".