Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией

Депутаты Верховной Рады Украины призывают страны Запада увеличить политическую, экономическую и военную помощь Киеву в 2023 году, а также расширить санкции в отношении России. По мнению парламентариев, это имеет большое значение для освобождения земель Ук

Депутаты Верховной Рады Украины призывают страны Запада увеличить политическую, экономическую и военную помощь Киеву в 2023 году, а также расширить санкции в отношении России. По мнению парламентариев, это имеет важное значение для освобождения земель Украины от оккупации.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин заявил восточноевропейскому бюро Report, что стремление России оккупировать Украину за несколько месяцев превратилось в самую длительную войну в Европе за последние десятилетия. Депутат заявил, что остановить эту войну можно через активную помощь всего развитого мира, демократических стран.

"Усиление блокады российской экономики и ужесточение санкций в отношении Москвы приведут к окончанию войны в этом году и освобождению территорий Украины от оккупации", - считает Ю. Юрчишин.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться до тех пор, пока не освободит все свои земли.

По его словам, не оставшийся в стороне западный мир теперь может активно влиять на то, чтобы российская агрессия завершилась как можно раньше.

"Если Москву не остановят, будет еще хуже. Россия уже предъявила территориальные претензии к странам Балтии и Центральной Азии. Поэтому все в наших руках. Мы уверены, что 2023 год станет годом победы Украины над Россией", добавил он.

Еще один депутат Верховной Рады Святослав Юраш отметил, что ожидать мирного окончания войны в этом году очень сложно.

По его словам, Россия всеми способами показывает, что не согласна с конкретными мирными предложениями из 10 пунктов, озвученными президентом Владимиром Зеленским.

Украинский депутат отметил, что президент России В. Путин пытается защитить свои фантазии о будущем Украины и региона: "Но весь мир увидел, насколько бесплодны его амбиции. Он думал, что это займет 3 дня, но уже прошло 10 месяцев, а фактически продолжается 9 лет. И он не смог нас "сломать". Наша цель - защитить Украину, иметь возможность определять и создавать наше будущее. Поэтому фантазии российского руководства не имеют значения для нас".

Юраш подчеркнул, что Киев не намерен отступать и сдаваться: "Мы продолжим нашу борьбу и докажем всему миру, что Украина есть и будет существовать".