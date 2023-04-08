Профессионализм армии Азербайджана с каждым годом растет

Состоялись показательные учения по боевой подготовке артиллерийских подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях

Состоялись показательные учения по боевой подготовке артиллерийских подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает командированный на освобожденные территории сотрудник Report, артиллерийские подразделения выполнили задачи по определению целей.

Офицер ВС Азербайджана майор Валех Бадраддинли отметил, что учения с артиллерийской батареей проведены в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год. По его словам, артиллерийский дивизион покинул пункты постоянной дислокации и по сигналу тревоги был выведен в район боевых действий:

"Командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона предназначен для обнаружения и уничтожения условного противника во взаимодействии с общевойсковыми частями".

Бадреддинли отметил, что принимал непосредственное участие в боях на Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском и Ходжавендском направлениях входе 44-дневной Отечественной войны.

Распоряжениями Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Бадраддинли награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Зангилана" и "За Родину".

Офицер подчеркнул, что профессионализм азербайджанской армии растет год от года:

"В результате внимания и заботы, проявляемых к армии со стороны Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, наше снабжение обеспечено на высоком уровне. Личный состав нашей армии участвовал в апрельских боях, Товузских событиях, Отечественной войне, операции "Возмездие", а также в решительных ответных мерах против армянских вооруженных сил 12-14 сентября. Армия Азербайджана еще больше повысила свой профессионализм, используя полученный опыт, а также современные методы и средства ведения боя".

Фото: Мирза Ализаде