О нас

Профессионализм армии Азербайджана с каждым годом растет

Профессионализм армии Азербайджана с каждым годом растет Состоялись показательные учения по боевой подготовке артиллерийских подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях
Армия
8 апреля 2023 г. 16:12
Профессионализм армии Азербайджана с каждым годом растет

Состоялись показательные учения по боевой подготовке артиллерийских подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает командированный на освобожденные территории сотрудник Report, артиллерийские подразделения выполнили задачи по определению целей.

Офицер ВС Азербайджана майор Валех Бадраддинли отметил, что учения с артиллерийской батареей проведены в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год. По его словам, артиллерийский дивизион покинул пункты постоянной дислокации и по сигналу тревоги был выведен в район боевых действий:

"Командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона предназначен для обнаружения и уничтожения условного противника во взаимодействии с общевойсковыми частями".

Бадреддинли отметил, что принимал непосредственное участие в боях на Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском и Ходжавендском направлениях входе 44-дневной Отечественной войны.

Распоряжениями Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Бадраддинли награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Зангилана" и "За Родину".

Офицер подчеркнул, что профессионализм азербайджанской армии растет год от года:

"В результате внимания и заботы, проявляемых к армии со стороны Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, наше снабжение обеспечено на высоком уровне. Личный состав нашей армии участвовал в апрельских боях, Товузских событиях, Отечественной войне, операции "Возмездие", а также в решительных ответных мерах против армянских вооруженных сил 12-14 сентября. Армия Азербайджана еще больше повысила свой профессионализм, используя полученный опыт, а также современные методы и средства ведения боя".

Фото: Мирза Ализаде

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu hər il güclənir, peşəkarlığı artır - REPORTAJ 

Самое читаемое

Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
2 апреля 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi