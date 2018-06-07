Продукцию военного назначения Азербайджана продемонстрируют во Франции

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Создаваемая и производимая на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана продукция оборонного назначения будет продемонстрирована на Международной выставке обороны и безопасности EUROSATORY-2018, которая состоится 11-15 июня в Париже.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым отправится во Францию.

На выставке, которая продлится пять дней, посетителям представят создаваемую и производимую на предприятиях министерства продукцию по 270 наименованиям.

На выставке EUROSATORY-2018 ожидается участие более 1700 компаний из 63 стран.

Во время визита планируются встречи Я.Джамалова в рамках военно-технического сотрудничества.