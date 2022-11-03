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Продолжаются учения воинских частей Сил специального назначения

Продолжаются учения воинских частей Сил специального назначения Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.
Армия
3 ноября 2022 г. 10:05
Продолжаются учения воинских частей Сил специального назначения

Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине условного противника.
При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов были выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.

В плановом порядке параллельно ведется проверка специальной подготовки, в том числе проверка уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной, лесистой местности и преодолению сложной системы препятствий.

Учения спецназа продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Xüsusi təyinatlıların Azərbaycanın cənub sərhədlərində təlimi davam edir"

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