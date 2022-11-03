Продолжаются учения воинских частей Сил специального назначения

Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.

Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине условного противника.

При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов были выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.

В плановом порядке параллельно ведется проверка специальной подготовки, в том числе проверка уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной, лесистой местности и преодолению сложной системы препятствий.

Учения спецназа продолжаются.