Продолжаются учения воинских частей Сил специального назначения

Выполнены задачи по очередным этапам учений с воинскими частями Сил специального назначения.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине условного противника.
При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов были выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.
В плановом порядке параллельно ведется проверка специальной подготовки, в том числе проверка уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной, лесистой местности и преодолению сложной системы препятствий.
Учения спецназа продолжаются.