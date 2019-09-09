Продолжаются учения "TurAz Qartalı 2019" - ВИДЕО

Продолжаются учения "TurAz Qartalı – 2019" - ВИДЕО

9 сентября, 2019 20:53

https://report.az/storage/news/cf3151c94a7b4674443599b505432d0e/b1f60795-1d33-4baf-8720-a995f00ff776_292.jpg Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2019", продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции. Как сообщили Report в министерстве обороны, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.