Продолжаются учения "TurAz Qartalı 2019" - ВИДЕО

Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2019", продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции.
Как сообщили Report в министерстве обороны, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.
Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2019", продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции.
Как сообщили Report в министерстве обороны, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.
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