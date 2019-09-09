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Продолжаются учения "TurAz Qartalı 2019" - ВИДЕО

Продолжаются учения "TurAz Qartalı – 2019" - ВИДЕО

Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı – 2019", продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в министерстве обороны, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.

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