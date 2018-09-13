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    Продолжаются учения "Сокол ТурАз - 2018"

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2018", боевые самолеты провели совместные полеты по маршруту на заданной высоте.

    Об этом  Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе очередного дня учений были выполнены задачи по поражению средств противовоздушной обороны, нанесению ударов по наземным целям условного противника и совершению маневров по уклонению от истребительной авиации условного противника.

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