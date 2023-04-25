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Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск

Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана в ночное и дневное время суток.
Армия
25 апреля 2023 г. 12:49
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана в ночное и дневное время суток.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, проверены учебно-материальная база артиллерийских дивизионов, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, оснащенность личного состава, уровень выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачетах.

Затем подразделения заняли огневые позиции и произвели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок.

В ходе учений, проводимых в целях совершенствования практических навыков подразделений и повышения боеспособности личного состава, точным огнем были уничтожены цели условного противника.

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Версия на английском языке Rocket and Artillery Troops of Azerbaijani Army continue exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun təlimləri: reaktiv yaylım atəşi sistemindən döyüş atışları icra edilib

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