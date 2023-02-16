Продолжаются тактико-специальные учения коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся тактико-специальные учения.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся тактико-специальные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандос выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию.

Проникнув в глубину оперативного района, коммандос обнаружили временные укрытия противника. Были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника.

Основной целью учений является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.