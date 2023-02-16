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Продолжаются тактико-специальные учения коммандос

Продолжаются тактико-специальные учения коммандос В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся тактико-специальные учения.
Армия
16 февраля 2023 г. 10:06
Продолжаются тактико-специальные учения коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся тактико-специальные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандос выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию.

Проникнув в глубину оперативного района, коммандос обнаружили временные укрытия противника. Были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника.

Основной целью учений является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

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Версия на английском языке Tactical-special exercises of commandos held in Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandolarının taktiki-xüsusi təlimi keçirilir

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