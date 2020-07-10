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Продолжаются тактические учения Отдельной общевойсковой армии

Продолжаются тактические учения Отдельной общевойсковой армии В армии продолжаются батальонные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой
Армия
10 июля 2020 г. 17:58
Продолжаются тактические учения Отдельной общевойсковой армии

В Отдельной общевойсковой армии продолжаются батальонные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой. Помимо мотострелковых и танковых подразделений, в тактических учениях также задействованы и подразделения материально-технического обеспечения (МТО).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Привлеченные к учениям подразделения были подняты по тревоге и выведены в районы учений.

На батальонных и дивизионных тактических учениях с боевой стрельбой основное внимание уделялось совершенствованию полевых навыков личного состава подразделений, подготовке и ведению современного общевойскового боя и организации взаимосвязи с подразделениями других видов войск, участвующих в учениях.

В ходе учений с боевой стрельбой цели были уничтожены с применением всех видов оружия, а также танков и боевых машинах пехоты.
Во время учений боевая слаженность подразделений осуществляется в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для организации тылового обеспечения личного состава, задействованного в учениях, доставка средств в пункты материально-технического обеспечения батальонов и дивизий осуществлялась подразделениями соединений и воинских частей МТО.

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Версия на английском языке Tactical exercises of Combined Arms Army continue
Версия на азербайджанском языке Əlahiddə Ümumqoşun Orduda keçirilən taktiki təlimlər davam edir

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