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    Продолжаются совместные учения TurAz Qartalı - 2017 - ВИДЕО

    Военная авиация двух стран проводит полеты
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Продолжаются полеты боевых самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı - 2017.

    Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

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