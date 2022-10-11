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Продолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии

Продолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии Продолжаются совместные военные учения “Кавказский орел-2022” с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
11 октября 2022 г. 11:42
Продолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии

Продолжаются совместные военные учения “Кавказский орел-2022” с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

На церемония открытия, состоявшейся в Учебном центре специального назначения имени майора Гелы Чедиа в Мухровани, прозвучали гимны всех трех государств.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций полковник Теймураз Клатеишвили, а также военный атташе Азербайджана в Грузии полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, военный атташе Турции в Грузии полковник Бурак Алтынер и другие официальные лица.

Учения ”Кавказский орел" проводятся ежегодно.

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Версия на английском языке ФотоJoint training of Azerbaijani, Turkish, Georgian special forces underway
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlılarının birgə təlimləri davam edir 

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