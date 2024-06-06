Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024", проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил внезапный налет на пункт дислокации условного противника.
Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила противника.
Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.