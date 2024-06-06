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Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024"

Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024" Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024", проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
6 июня 2024 г. 20:01
Продолжаются совместные учения Кавказский орел – 2024

Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024", проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил внезапный налет на пункт дислокации условного противника.

Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила противника.

Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.

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Версия на английском языке Caucasian Eagle - 2024 joint exercise is ongoing
Версия на азербайджанском языке "Qafqaz Qartalı - 2024" birgə təlimi davam edir

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