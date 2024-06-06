Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024"

Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024", проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Продолжаются совместные учения "Кавказский орел – 2024", проводимые в нашей стране с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил внезапный налет на пункт дислокации условного противника.

Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила противника.

Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.