Продолжаются совместные с Казахстаном учения "Алтын кыран – 2024"

Согласно совместному плану, заключенному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан продолжаются совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024" ("Золот

Согласно совместному плану, заключенному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан продолжаются совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран – 2024" ("Золотой орел – 2024").

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По сценарию командиры подразделений, получившие боевое задание, доложили о принятом решении в штаб руководства учений, после чего выполнили разведывательные задачи.

В ходе учений подразделения, пройдя по выбранному траверсу 25 километров, обнаружили и совершили налет на укрытия незаконных вооруженных формирований, укрывавшихся в горной местности. Были успешно выполнены задачи по заманиванию в засаду автоколонн и уничтожению живой силы незаконных вооруженных формирований, а также другие внезапно возникшие задачи.

Основное внимание в ходе учений "Алтын кыран – 2024" уделено организации слаженной совместной деятельности военнослужащих Азербайджана и Казахстана, совершенствованию практических навыков разведывательных подразделений, умений маскировки в горной и пустынной местности, а также обмену опытом.