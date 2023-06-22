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Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023"

Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023" В целях совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, обеспечения взаимодействия подразделений и повышения боеспособности, с участием военнослужащих Азербайджана и Турции в нашей стране продолжаются совместные учения "Аlpan - 202
Армия
22 июня 2023 г. 19:21
Продолжаются совместные учения Alpan - 2023

В целях совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, обеспечения взаимодействия подразделений и повышения боеспособности, с участием военнослужащих Азербайджана и Турции в нашей стране продолжаются совместные учения "Аlpan - 2023".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В очередной день учений военные летчики высокопрофессионально выполнили задачи по взлету и посадке, сложным пилотажным и боевым маневрам на различных высотах, а также задачи по другим видам действий.

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Версия на английском языке Alpan - 2023 joint exercises underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Alpan-2023": Hərbçilərimiz çətin pilotaj və döyüş manevrləri icra ediblər

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