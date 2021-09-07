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Продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021"

Продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021" В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз-2021". В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время.
Армия
7 сентября 2021 г. 09:19
Продолжаются совместные летно-тактические учения Сокол ТурАз - 2021

В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз-2021". В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Перед полетом был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и иным техническим вопросам.

Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств противовоздушной обороны, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов.

Отметим, что азербайджанские военные летчики участвуют в учениях на штурмовиках "Су-25" и истребителях "МиГ-29".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Turkish military aircraft conduct combat flights
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və Türkiyə hərbi təyyarələri döyüş uçuşları keçirib

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