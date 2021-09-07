Продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021"

В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз-2021". В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время.

В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз-2021". В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Перед полетом был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и иным техническим вопросам.

Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств противовоздушной обороны, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов.

Отметим, что азербайджанские военные летчики участвуют в учениях на штурмовиках "Су-25" и истребителях "МиГ-29".