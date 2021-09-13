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Продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021"

Продолжаются совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2021" В ходе совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021", проходящих в турецком городе Конья, выполняются полеты авиационных транспортных средств по установленным маршрутам.
Армия
13 сентября 2021 г. 17:18
Продолжаются совместные летно-тактические учения Сокол ТурАз - 2021
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В ходе совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021", проходящих в турецком городе Конья, выполняются полеты авиационных транспортных средств по установленным маршрутам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На учениях совместно с военными летчиками братской страны анализируется опыт, обретенный в Отечественной войне, и отрабатываются различные сценарии.

По сценариям военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

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Версия на английском языке "TurAz Falcon - 2021" joint flight-tactical exercises continue
Версия на азербайджанском языке Фото"TurAz Şahini - 2021" birgə taktiki-uçuş təlimləri davam edir

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