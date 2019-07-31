К поискам потерпевшего крушение военного самолета привлечены турецкие специалисты

Прибывшие в Баку 31 июля специалисты соответствующих структур Турецкой Республики, оснащенные специальным оборудованием и устройствами, привлечены к поисковым операциям военного самолета, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Отметим, что в группу, которая займется поисковыми операциями самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета, входят 10 сотрудников Подводного поисково-спасательного отряда Военно-морского флота Турции.

Напомним, что 24 июля самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение. О судьбе пилота потерпевшего крушение самолета Рашада Атакишиева ничего не известно. К поисковым операциям самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил, министерство обороны обратилось в соответствующие структуры Турецкой Республики.