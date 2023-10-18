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Продолжается подготовка к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям - ВИДЕО

Продолжается подготовка к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям - ВИДЕО Отрабатываются действия по различным эпизодам предстоящих в Азербайджане совместных тактических учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.
Армия
18 октября 2023 г. 12:47
Продолжается подготовка к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям - ВИДЕО

Отрабатываются действия по различным эпизодам предстоящих в Азербайджане совместных тактических учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом подразделения сухопутных войск и ракетно-артиллерийских войск, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции и выполнили задачи по подготовке установок к боевому применению.

Совместные учения двух братских стран, в ходе которых основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, состоятся 23-25 октября.

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Версия на английском языке Preparatory training for Azerbaijani-Turkish joint tactical exercises is conducted - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki təliminə hazırlıq məşqləri keçirilir

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