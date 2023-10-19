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Продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям Азербайджана и Турции

Продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям Азербайджана и Турции В Азербайджане продолжается подготовка к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.
Армия
19 октября 2023 г. 15:31
Продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям Азербайджана и Турции

В Азербайджане продолжается подготовка к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом боевые самолеты отработали задачи по взлету и посадке, выполнению сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другие задачи.

Все задачи, поставленные в ходе учебных тренировок, были выполнены военными пилотами с высокой точностью.

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