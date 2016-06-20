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    Продолжаются оперативно-тактические учения армии Азербайджана - ФОТО

    Учения продлятся до 24-го июня

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил Азербайджанской Республики на 2016 год, оперативно-тактические учения, начатые 19 июня, продолжаются. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, приведенные в высшую степень боевой готовности органы управления и войска организованно и планомерно проводят перегруппировку войск, занимая районы сосредоточения, меняя места дислокации авиации на аэродромах, а также кораблей в районах морского базирования и т.д.

    Контроль за проведением и своевременным выполнением предусмотренных планом мероприятий учений осуществляется Генеральным штабом Вооруженных сил с использованием современных средств связи и наблюдения. 

    Учения продлятся до 24-го июня.

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