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Продолжаются международные учения Anatolian Phoenix-2023

Продолжаются международные учения Anatolian Phoenix-2023 В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2023.
Армия
9 июня 2023 г. 18:06
Продолжаются международные учения Anatolian Phoenix-2023

В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2023.

Об этом Repot сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, на очередном этапе международных учений были выполнены различные задачи по парашютной подготовке и патрульной деятельности.

По сценарию, участники успешно выполнили в тылу условного противника поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию членов экипажа, потерпевшего крушение.

Основное внимание при выполнении задач было уделено совершенствованию навыков личного состава по использованию парашютов, а также дальнейшему повышению уровня боевой и специальной подготовки.

Отметим, что на международных учениях нашу страну представляют пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС Азербайджана и сил специального назначения.

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Версия на английском языке ФотоAnatolian Phoenix - 2023 international exercises get underway
Версия на азербайджанском языке Фото"Anatolian Phoenix - 2023": Hərbçilərimiz şərti düşmən arxasında təxliyəni uğurla icra ediblər

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