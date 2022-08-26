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Продолжаются мероприятия по содействию психологической работе в воинских частях

Продолжаются мероприятия по содействию психологической работе в воинских частях По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в воинских частях в соответствии с планом проводятся мероприятия по содействию психологической работе с участием офицеров и госслужащих Управления по идеологической работе и морально-психоло
Армия
26 августа 2022 г. 11:55
Продолжаются мероприятия по содействию психологической работе в воинских частях

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в воинских частях в соответствии с планом проводятся мероприятия по содействию психологической работе с участием офицеров и госслужащих Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий была осуществлена коллективная, групповая и индивидуальная деятельность психологической помощи и поддержки, а также были проведены беседы об идеологическом и психологическом просвещении с призванными на военную службу молодыми солдатами в целях их адаптации к условиям службы и сохранения психологического здоровья.

В заключение были даны ответы на интересующие личный состав вопросы и предоставлены необходимые рекомендации по военной службе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Hərbi hissələrdə psixoloji işə dəstək fəaliyyətləri davam etdirilir"

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