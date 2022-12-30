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Продолжается визит начальника Генштаба армии Азербайджана на освобожденные территории

Продолжается визит начальника Генштаба армии Азербайджана на освобожденные территории В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года продолжается визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева и руководящего состава министерства в
Армия
30 декабря 2022 г. 17:49
Продолжается визит начальника Генштаба армии Азербайджана на освобожденные территории

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года продолжается визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковника Керима Велиева и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Начальник Генерального штаба проверяет боеготовность личного состава и интересуется служебно-бытовыми условиями военнослужащих.

Встретившись с личным составом, привлеченным к боевому дежурству, генерал-полковник К.Велиев также ознакомился с текущей обстановкой на местах. Было доложено, что созданы все необходимые условия для организации служебно-боевой деятельности военнослужащих.

На встрече с военнослужащими начальник Генерального штаба поинтересовался их нуждами, поздравил личный состав с праздниками и вручил ценные подарки.

Затем начальник Генерального штаба встретился с командным составом и передал соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и усилению бдительности личного состава во время службы.

На встрече были подробно обсуждены меры, которые будут реализованы в течение 2023 года.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff continues visit to liberated territories ahead of holidays
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi azad edilmiş ərazilərdə döyüş hazırlığını yoxlayıb

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