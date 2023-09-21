О нас

Продолжается визит командующего ВМС Азербайджана в США

Продолжается визит командующего ВМС Азербайджана в США В городе Ньюпорт (США) продолжается 25-й международный симпозиум ВМС с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей авторитетных морских организаций.
Армия
21 сентября 2023 г. 13:43
Продолжается визит командующего ВМС Азербайджана в США

В городе Ньюпорт (США) продолжается 25-й международный симпозиум ВМС с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей авторитетных морских организаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках симпозиума командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу и командующим ВМС Соединенных Штатов Америки адмиралом Лизой Франкетти.

На встречах был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции, а также ВМС Азербайджана и США в военной, военно-образовательной и других областях, и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCommander of Azerbaijan Naval Forces meets with his Turkish and US counterparts
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan HDQ komandanı Türkiyə və ABŞ-dan olan həmkarları ilə görüşüb, əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое важное

Представители армян Карабаха покинули Евлах
ФотоПредставители армян Карабаха покинули Евлах
21 сентября 2023 г. 14:14
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
21 сентября 2023 г. 11:39
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
20 сентября 2023 г. 21:44
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi