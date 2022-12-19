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МО: За год в Кяльбаджаре, Лачыне и Дашкесане проложено более 334 км новых путей снабжения

МО: За год в Кяльбаджаре, Лачыне и Дашкесане проложено более 334 км новых путей снабжения Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Ал
Армия
19 декабря 2022 г. 10:06
МО: За год в Кяльбаджаре, Лачыне и Дашкесане проложено более 334 км новых путей снабжения

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

При взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в течение нынешнего года в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых местностях.

Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2564 км дорог.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на английском языке Over 334 km of new supply roads laid towards Kalbajar, Lachin, Dashkasan districts in 2022
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsəndə 334 km-dən çox yeni təminat yolu çəkilib"

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