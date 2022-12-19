МО: За год в Кяльбаджаре, Лачыне и Дашкесане проложено более 334 км новых путей снабжения

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Ал

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

При взаимодействии инженерных войск с другими государственными структурами в течение нынешнего года в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых местностях.

Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2564 км дорог.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.