Продолжается проверка уровня боеготовности войск ВВС и Противовоздушной обороны

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки министерства обороны на 2016 год, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, продолжается проверка уровня боеготовности войск Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе комплексной подготовки войск были выполнены очередные боевые стрельбы из нескольких модернизированных зенитно-ракетных установок "С-125". В результате точных выстрелов все цели были уничтожены.

На учениях была успешно выполнена задача по обнаружению нарушившего воздушное пространство условного противника, передаче информации о нем в пункт управления боем и немедленному уничтожению целей нанесением реальных огневых ударов.

Практические навыки и результаты стрельбы личного состава, участвующего на учениях, проводимых под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, были высоко оценены.