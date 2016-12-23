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    Продолжается проверка уровня боеготовности войск ВВС и Противовоздушной обороны

    В ходе комплексной подготовки войск выполнены очередные боевые стрельбы из нескольких модернизированных зенитно-ракетных установок С-125

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки министерства обороны на 2016 год, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, продолжается проверка уровня боеготовности войск Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

    Было отмечено, что в ходе комплексной подготовки войск были выполнены очередные боевые стрельбы из нескольких модернизированных зенитно-ракетных установок "С-125". В результате точных выстрелов все цели были уничтожены.

    На учениях была успешно выполнена задача по обнаружению нарушившего воздушное пространство условного противника, передаче информации о нем в пункт управления боем и немедленному уничтожению целей нанесением реальных огневых ударов. 

    Практические навыки и результаты стрельбы личного состава, участвующего на учениях, проводимых под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, были высоко оценены.

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