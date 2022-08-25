Продолжается процесс приема на курс подготовки прапорщиков

Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части Министерства обороны.

Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части Министерства обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Граждане в возрасте до 28 лет, прошедшие срочную действительную военную службу и имеющие полное среднее образование, могут до 10 сентября текущего года обратиться в приемную комиссию, функционирующую в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, представив соответствующие документы.