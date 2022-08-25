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Продолжается процесс приема на курс подготовки прапорщиков

Продолжается процесс приема на курс подготовки прапорщиков Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части Министерства обороны.
Армия
25 августа 2022 г. 16:32
Продолжается процесс приема на курс подготовки прапорщиков

Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части Министерства обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Граждане в возрасте до 28 лет, прошедшие срочную действительную военную службу и имеющие полное среднее образование, могут до 10 сентября текущего года обратиться в приемную комиссию, функционирующую в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, представив соответствующие документы.

Подробная информация о правилах приема доступна по ссылке.

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Версия на английском языке ФотоProcess of admission to ‘Warrant officers training course’ continues
Версия на азербайджанском языке Фото“Gizir hazırlığı kursu”na qəbul prosesi davam edir

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