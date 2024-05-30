О нас

МО: Продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

МО: Продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации Во всех видах войск, воинских частях и подразделениях армии Азербайджана проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Армия
30 мая 2024 г. 16:04
МО: Продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

Во всех видах войск, воинских частях и подразделениях армии Азербайджана проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники, с учетом особенностей климатических условий производится замена горюче-смазочных материалов, проверяется состояние электросистем, выполняется плановое сезонное обслуживание техники.

Кроме того, личный состав осваивает правила эксплуатации техники в соответствии с сезоном, до сведения личного состава доводятся требования касательно мер безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Process of transferring weapons, equipment into summer mode continues in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке MN: Silah və texnikanın yay mövsümündə istismar rejiminə keçidi davam etdirilir

Самое важное

Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi