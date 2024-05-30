МО: Продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

Во всех видах войск, воинских частях и подразделениях армии Азербайджана проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники, с учетом особенностей климатических условий производится замена горюче-смазочных материалов, проверяется состояние электросистем, выполняется плановое сезонное обслуживание техники.
Кроме того, личный состав осваивает правила эксплуатации техники в соответствии с сезоном, до сведения личного состава доводятся требования касательно мер безопасности.