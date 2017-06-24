Осуществлена поставка новейшей военной техники из России в Азербайджан - ВИДЕО

© Müdafiə Nazirliyi

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

В тоже время, в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики, празднуемого 26 июня, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в числе первых направил поздравительное письмо на имя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

В поздравительном письме в частности отмечается, что совместные усилия принесут пользу обоим государствам и будут способствовать укреплению обороноспособности Азербайджана.

Подчеркивается также, что развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа.