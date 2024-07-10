Представители Азербайджана приняли участие во встрече руководящего состава делегаций на учениях "Бірлестік-2024" в Актау

В казахстанском Актау состоялась встреча глав делегаций стран, участвующих в оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В частности, в заседании приняли участие руководящий состав делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
На заседании были заслушаны предложения по безопасности, организационным и другим вопросам, проведены обсуждения.
Затем военнослужащие ознакомились с местом проведения учений, состоялась жеребьевка соревнований по тактическому ориентированию “Бағдар”, которые будут организованы в рамках учений.
Основной этап соревнований состоится 13 июля.