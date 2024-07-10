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Представители Азербайджана приняли участие во встрече руководящего состава делегаций на учениях "Бірлестік-2024" в Актау

Представители Азербайджана приняли участие во встрече руководящего состава делегаций на учениях "Бірлестік-2024" в Актау В казахстанском Актау состоялось заседание глав делегаций стран, участвующих в оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024".
Армия
10 июля 2024 г. 12:35
Представители Азербайджана приняли участие во встрече руководящего состава делегаций на учениях Бірлестік-2024 в Актау

В казахстанском Актау состоялась встреча глав делегаций стран, участвующих в оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В частности, в заседании приняли участие руководящий состав делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании были заслушаны предложения по безопасности, организационным и другим вопросам, проведены обсуждения.

Затем военнослужащие ознакомились с местом проведения учений, состоялась жеребьевка соревнований по тактическому ориентированию “Бағдар”, которые будут организованы в рамках учений.

Основной этап соревнований состоится 13 июля.

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