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Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж"

Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" 20:23 На конкурсе “Снайперский рубеж”, проходящем в городе Йезд Исламской Республики Иран, команды выполнили очередные стрельбы.
Армия
18 августа 2022 г. 20:33
Продолжается международный конкурс Снайперский рубеж

На конкурсе “Снайперский рубеж”, проходящем в городе Йезд Исламской Республики Иран, команды выполнили очередные стрельбы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с условиями учений, военнослужащие преодолели полосу препятствий и открыли огонь из снайперских винтовок по целям, расположенным на расстоянии 300-600 метров.

По условиям первого этапа, снайперы стран-участниц борятся в индивидуальном зачете.

Отметим, что конкурс ”Снайперский рубеж“, проводимый в рамках "Армейских международных игр-2022", продлится до 27 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan snayperləri 300-600 metr məsafədə yerləşən hədəflərə atəş açıb

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