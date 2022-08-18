Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж"

20:23 На конкурсе “Снайперский рубеж”, проходящем в городе Йезд Исламской Республики Иран, команды выполнили очередные стрельбы.

На конкурсе “Снайперский рубеж”, проходящем в городе Йезд Исламской Республики Иран, команды выполнили очередные стрельбы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с условиями учений, военнослужащие преодолели полосу препятствий и открыли огонь из снайперских винтовок по целям, расположенным на расстоянии 300-600 метров.

По условиям первого этапа, снайперы стран-участниц борятся в индивидуальном зачете.

Отметим, что конкурс ”Снайперский рубеж“, проводимый в рамках "Армейских международных игр-2022", продлится до 27 августа.