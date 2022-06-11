Продолжается "Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы"

В соответствии с планом "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, были выполнены упражнения учебных стрельб.

В соответствии с планом "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, были выполнены упражнения учебных стрельб.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала стрельб курсантам были разъяснены правила безопасности, в целях повышения их теоретических знаний были проведены занятия по огневой подготовке. Курсанты выполнили разборку и сборку оружия и другие нормативы.

Основное внимание на занятиях учебных стрельб, проводимых в полевых условиях, было уделено уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.