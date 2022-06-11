О нас

Продолжается "Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы"

Продолжается "Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы" В соответствии с планом "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, были выполнены упражнения учебных стрельб.
Армия
11 июня 2022 г. 10:37
Продолжается Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы

В соответствии с планом "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, были выполнены упражнения учебных стрельб.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала стрельб курсантам были разъяснены правила безопасности, в целях повышения их теоретических знаний были проведены занятия по огневой подготовке. Курсанты выполнили разборку и сборку оружия и другие нормативы.

Основное внимание на занятиях учебных стрельб, проводимых в полевых условиях, было уделено уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun kursantları təlim atış çalışmalarını yerinə yetirib

Экслюзивные новости

ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi