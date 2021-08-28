Азербайджанские артиллеристы заняли третье место на конкурсе в Казахстане

Проведён очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".

Проведён очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Второй экипаж нашей команды также успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей, азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана.