Азербайджанские артиллеристы заняли третье место на конкурсе в Казахстане

Проведён очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".
Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны.
Второй экипаж нашей команды также успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей, азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.
Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана.