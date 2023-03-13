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Продолжается деятельность по оказанию психологической поддержки военнослужащим

Продолжается деятельность по оказанию психологической поддержки военнослужащим По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова офицерами и государственными служащими Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу в плановом порядке проведена деятель
Армия
13 марта 2023 г. 19:40
Продолжается деятельность по оказанию психологической поддержки военнослужащим

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова офицерами и государственными служащими Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу в плановом порядке проведена деятельность по оказанию психологической поддержки личному составу в учебных воинских частях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В целях адаптации новобранцев к условиям службы, охраны их психологического здоровья в рамках мероприятий с ними в групповом и индивидуальном порядке была осуществлена деятельность по оказанию психологической поддержки, проведены профилактические беседы по идеологической работе.

Также были проведены просветительские беседы, направленные на воспитание подрастающего поколения в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизма.

Кроме того, офицерам и психологам, участвующим в процессе обучения и воспитания новобранцев, были даны методические рекомендации в целях правильного применения методов и средств психологической работы, развития профессиональных навыков.

В заключение были даны ответы на интересующие личный состав вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi qulluqçulara psixoloji dəstək fəaliyyətləri davam etdirilir

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