​Проанализировано состояние воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне

В Учебном и Образовательном Центре Вооруженных сил состоялось совещание по анализу состояния воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне по итогам 1-го квартала 2019 года, передает Report со ссылкой на министерство обороны.

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за 3 месяца текущего года, а также довел до должностных лиц соответствующие указания в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава, воинской дисциплины и организацией на должном уровне учебно-образовательного процесса.