 Наверх

Проанализировано состояние воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне

​Проанализировано состояние воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне

В Учебном и Образовательном Центре Вооруженных сил состоялось совещание по анализу состояния воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне по итогам 1-го квартала 2019 года, передает Report со ссылкой на министерство обороны.

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за 3 месяца текущего года, а также довел до должностных лиц соответствующие указания в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава, воинской дисциплины и организацией на должном уровне учебно-образовательного процесса.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi