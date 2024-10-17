Призывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы

11:43

В армии Азербайджана состоялась встреча с талантливыми новобранцами, несущими службу в новосозданных подразделениях, сформированных из интеллектуально одаренных военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

До начала мероприятия были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру в Музее Гейдара Алиева, почтена его светлая память.

Выступившие на мероприятии, проходившем с участием руководящего состава Министерства обороны и Национального университета обороны, подробно проинформировали военнослужащих срочной действительной военной службы подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих и их родителей о новой концепции прохождения военной службы.

Отмечено, что в соответствии с новой концепцией, для более эффективного применения знаний и навыков способной молодежи, отличившейся в образовании, а также содействия карьерному росту, талантливые призывники, находящиеся на военной службе, после завершения программы подготовки новобранцев, будут продолжать военную службу в составе подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих, сформированных в Национальном университете обороны, участвуя в различных проектах и мероприятиях в соответствии со своей специальностью.

Военнослужащий срочной действительной военной службы, выступивший от имени личного состава подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих поблагодарил за созданные для них условия и с уверенностью отметил, что, служа в этих подразделениях, они обретут полезный опыт работы в своих профессиональных сферах. Он пообещал, что знания, полученные в высших учебных заведениях, будут совершенствоваться и приносить пользу Родине путем их практического применения в течение срока службы.

В своих выступлениях члены семей военнослужащих выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу, способствующие личностному развитию молодежи в рамках реформ, проводимых в области армейского строительства.

Отметим, что в новосозданных подразделениях из интеллектуально одаренных военнослужащих будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром, победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, выпускники программ бакалавриата или магистратуры ведущих иностранных вузов.