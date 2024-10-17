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Призывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы

Призывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы 11:43
Армия
17 октября 2024 г. 12:09
Призывникам подразделений интеллектуально одаренных военнослужащих представили новую концепцию службы

В армии Азербайджана состоялась встреча с талантливыми новобранцами, несущими службу в новосозданных подразделениях, сформированных из интеллектуально одаренных военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

До начала мероприятия были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру в Музее Гейдара Алиева, почтена его светлая память.

Выступившие на мероприятии, проходившем с участием руководящего состава Министерства обороны и Национального университета обороны, подробно проинформировали военнослужащих срочной действительной военной службы подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих и их родителей о новой концепции прохождения военной службы.

Отмечено, что в соответствии с новой концепцией, для более эффективного применения знаний и навыков способной молодежи, отличившейся в образовании, а также содействия карьерному росту, талантливые призывники, находящиеся на военной службе, после завершения программы подготовки новобранцев, будут продолжать военную службу в составе подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих, сформированных в Национальном университете обороны, участвуя в различных проектах и мероприятиях в соответствии со своей специальностью.

Военнослужащий срочной действительной военной службы, выступивший от имени личного состава подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих поблагодарил за созданные для них условия и с уверенностью отметил, что, служа в этих подразделениях, они обретут полезный опыт работы в своих профессиональных сферах. Он пообещал, что знания, полученные в высших учебных заведениях, будут совершенствоваться и приносить пользу Родине путем их практического применения в течение срока службы.

В своих выступлениях члены семей военнослужащих выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу, способствующие личностному развитию молодежи в рамках реформ, проводимых в области армейского строительства.

Отметим, что в новосозданных подразделениях из интеллектуально одаренных военнослужащих будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром, победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, выпускники программ бакалавриата или магистратуры ведущих иностранных вузов.

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Версия на английском языке ФотоMeeting held with personnel of new Intellectual Capabilities Units of Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке ФотоGənc əsgərlər Milli Müdafiə Universitetində hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı yeni konsepsiya barədə məlumatlandırılıb

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