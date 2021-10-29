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Привлеченные к военным учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи

Привлеченные к военным учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год в Н-ской воинской части продолжаются военные учебные сборы.
Армия
29 октября 2021 г. 20:07
Привлеченные к военным учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год в Н-ской воинской части продолжаются военные учебные сборы.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков группы пребывающих в запасе военнообязанных, были выполнены различные задачи.

В ходе выполнения поставленных задач военнообязанные не только совершенствуют боевые навыки и опыт, приобретенные на военной службе, но и освоят правила применения современного оружия, военной техники и оборудования, недавно принятых на вооружение Азербайджанской армии.

Учебные сборы продлятся до 6 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi təlim toplanışına cəlb edilən hərbi vəzifəlilər tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edir

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