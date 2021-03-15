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Привлеченные к учениям войска выдвигаются в районы оперативного предназначения

Привлеченные к учениям войска выдвигаются в районы оперативного предназначения Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно
Армия
15 марта 2021 г. 11:40
Привлеченные к учениям войска выдвигаются в районы оперативного предназначения
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Согласно плану оперативно-тактических учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного предназначения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Напомним, что к учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

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Версия на английском языке Troops involved in exercise move forward to operational areas
Версия на азербайджанском языке Təlimlərə cəlb edilən qoşunlar əməliyyat təyinatı rayonlarına çıxarılır

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