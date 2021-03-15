Привлеченные к учениям войска выдвигаются в районы оперативного предназначения

Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно

Согласно плану оперативно-тактических учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного предназначения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Напомним, что к учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.