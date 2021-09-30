Приступил к работе Центр командного управления Сухопутных войск

В целях стабильного управления силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении командования Сухопутных войск, обеспечения взаимодействия с другими родами войск, анализа и информирования вышестоящего командования о данных, поступающих из шт

В целях стабильного управления силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении командования Сухопутных войск, обеспечения взаимодействия с другими родами войск, анализа и информирования вышестоящего командования о данных, поступающих из штабов и войск, приступил к работе Центр командного управления.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в центре, функционирующем во взаимодействии с центральным командным пунктом ведомства, был проведен брифинг по событиям в течение суток в воинских частях Сухопутных войск и на приграничных территориях, заслушаны доклады командиров.

Было отмечено, что оперативная обстановка по каждому направлению отслеживается посредством оптико-электронных средств наблюдения, взаимодействие с силами и средствами родов войск осуществляется непрерывно.