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Принимавшие участие в "Сокол ТурАз - 2021" азербайджанские военнослужащие вернулись на Родину

Принимавшие участие в "Сокол ТурАз - 2021" азербайджанские военнослужащие вернулись на Родину Экипаж и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавшие участие в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2021", состоявшихся в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции, вернулись на Родину.
Армия
18 сентября 2021 г. 17:50
Принимавшие участие в Сокол ТурАз - 2021 азербайджанские военнослужащие вернулись на Родину

Экипаж и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавшие участие в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2021", состоявшихся в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции, вернулись на Родину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что все боевые задачи, поставленные на совместных летно-тактических учениях, проходивших с 1 по 17 сентября в турецком городе Конья, были успешно выполнены военными пилотами обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə təlimlərdə iştirak edən Azərbaycan hərbçilərinin bir qrupu Vətənə qayıdıb

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