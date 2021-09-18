Принимавшие участие в "Сокол ТурАз - 2021" азербайджанские военнослужащие вернулись на Родину

Экипаж и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавшие участие в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2021", состоявшихся в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции, вернулись на Родину.

Экипаж и авиационные средства ВВС Азербайджана, принимавшие участие в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2021", состоявшихся в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции, вернулись на Родину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что все боевые задачи, поставленные на совместных летно-тактических учениях, проходивших с 1 по 17 сентября в турецком городе Конья, были успешно выполнены военными пилотами обеих стран.