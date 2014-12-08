Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Принадлежащая Вооруженным силам Азербайджана машина подорвалась на мине.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

В информации отмечается, что в результате происшествия призванный на воинскую службу из Газахского района военнослужащий, младший сержат Гурбанов Гошгар Магсад оглу 1980 года рождения погиб, а солдат Шахваладов Эшгин Алы оглу получил ранения. После оказания раненному первой медицинской помощи его госпитализировали. В настоящее время состояние солдата удовлетворительное, он находится под присмотром врачей.