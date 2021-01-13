При рассмотрении обращений уволенных с военной службы по мобилизации участвовали и СМИ

Комиссия в течение двух дней рассмотрела 532 обращения и приняла соответствующие меры по их решению

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил, в течение двух дней рассмотрела 532 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 96 обращений, 45 из которых были рассмотрены и решены на месте, по решению других обращений приняты соответствующие меры.

В целях освещения деятельности комиссии в местных средствах массовой информации, в процессе приема и рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приняли участие представители медиа.