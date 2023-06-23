Президент: Выгодные позиции вдоль границы с Арменией обеспечивают нам стратегическое преимущество

Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество.

Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию, глава государства сказал: "Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя".