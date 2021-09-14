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Президент Турции встретился с главой Минобороны Азербайджана

Президент Турции встретился с главой Минобороны Азербайджана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося в стране министра обороны Азербайджана Закира Гасанова
Армия
14 сентября 2021 г. 22:50
Президент Турции встретился с главой Минобороны Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял находящегося в стране министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции.

На встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев.

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров находятся в Турции по приглашению министра национальной обороны страны Хулуси Акара.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zakir Həsənovla görüşüb

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