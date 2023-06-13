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Президент Турции: Мы продолжим выполнять задачи в сфере оборонной промышленности

Президент Турции: Мы продолжим выполнять задачи в сфере оборонной промышленности Большое значение имеют шаги, которые предстоит предпринять в области оборонной промышленности.
Армия
13 июня 2023 г. 17:03
Президент Турции: Мы продолжим выполнять задачи в сфере оборонной промышленности

Большое значение имеют шаги, которые предстоит предпринять в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что наряду с шагами, которые должны быть предприняты в сфере оборонной промышленности, важны также вопросы образования в этой сфере, президент Турции сказал: "В этой области перед нами стоят определенные задачи. Мы продолжим выполнять эти задачи так же, как делали это до сегодняшнего дня".

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