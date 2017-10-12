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    Президент Таджикистана встретился с министрами обороны стран СНГ в Душанбе

    Участники обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков
    © Mod.gov.az

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с министрами обороны стран-членов СНГ, прибывших в Душанбе на совместное заседание. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Таджикистана, об этом  заявили в пресс-службе главы государства.

    Отметим, для участия в заседании в Душанбе также прибыл министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

    Рахмон выразил благодарность министрам за 25 лет стабильности на пространстве СНГ благодаря развитию многостороннего сотрудничества и поддержанию безопасности. Президент Таджикистана также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления военно-технического сотрудничества в области обороны.

    В ходе встречи участники обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, в частности, в Афганистане, обстановку на границе, борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

    В Душанбе  сегодня состоится заседание Совета глав минобороны стран СНГ под председательством главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу. Участники обсудят около 20 актуальных вопросов, включая безопасность в Центральной Азии и развитие объединенной системы ПВО.

    Напомним, что в 2018 году председательство в СНГ переходит к Таджикистану.

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