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Президент: Современное израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

Президент: Современное израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе рассказал об угрозах, с которыми столкнулась наша страна.
Армия
30 мая 2023 г. 15:38
Президент: Современное израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе рассказал об угрозах, с которыми столкнулась наша страна.

Как сообщает Report, глава государства отметил многолетнее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в области оборонной промышленности.

"Азербайджан уже много лет имеет доступ к современному израильскому оборудованию в этой области, что помогает нам модернизировать нашу обороноспособность и позволяет защищать нашу государственность, наши ценности, наши национальные интересы и нашу территориальную целостность", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “İsrailin müasir müdafiə sənayesi avadanlıqları bizə müdafiə qabiliyyətimizi müasirləşdirməyə kömək edir”

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