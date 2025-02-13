Президент Сомали посетил воинскую часть коммандос армии Азербайджана

15:40

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд и министр обороны Абдулкадир Мохамед Нур в ходе визита в Азербайджан посетили одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостей сопровождали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев.

Делегация Сомали ознакомилась с условиями, созданными в закрытом стрелковом городке, где имеются две тренировочные полосы для стрельбы длиной 25 метров, предназначенные для стрельбы из пистолета, пневматического оружия и малокалиберных винтовок.

Президенту и министру обороны Сомали показали вооружение, снаряжение и боевую технику, находящуюся на вооружении армии Азербайджана.