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Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе

Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе "Должен также сказать, что в период войны некоторые страны, члены Совета Безопасности ООН выдвинули в Совете Безопасности ООН некоторые инициативы, направленные против нас, эти инициативы могли иметь крайне негативные последствия. Это стало еще одним, оче
Армия
26 июня 2021 г. 21:46
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
Ильхам Алиев

"Должен также сказать, что в период войны некоторые страны, члены Совета Безопасности ООН выдвинули в Совете Безопасности ООН некоторые инициативы, направленные против нас, эти инициативы могли иметь крайне негативные последствия. Это стало еще одним, очередным проявлением несправедливости против Азербайджана, так как мы сражались на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Наше дело было правым. Несмотря на это, проармянские круги и страны пытались принять против нас резолюцию, совершенно не отражающую реальности. Кто защитил нас? Страны-участницы Движения неприсоединения, представленные в Совете Безопасности ООН. Они защитили нас, и мы благодарны им. Именно благодаря их усилиям антиазербайджанское заявление не было принято. За счет чего мы добились этого?! Конечно, за счет дипломатии, политических связей и экономических возможностей".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"В последние годы мы оказали и продолжаем оказывать помощь многим странам. Конечно, это навсегда останется в памяти этих стран. В нужный для нас момент мы увидели эту поддержку, и это помогло нам. Поэтому наряду с подготовкой в международной плоскости, шла подготовка и в экономической сфере. Естественно, многосторонняя подготовка проводилась и в военной сфере. Оснащение нашей армии оружием и боеприпасами, - мы добились этого, - а с другой, победа во Второй Карабахской войне продемонстрировали наши возможности всему миру. Как мне сообщили сегодня, в некоторых ведущих западных органах печати, аналитических журналах выдвинута такая мысль, что если бы нам противостояла даже ведущая страна мира, то и у нее не было бы никаких шансов перед нами. То есть, это свидетельствует о том, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе. Я неоднократно говорил, как в ходе встреч с военнослужащими, так и на других мероприятиях, что сегодня мы создали настолько мощную армию, что можем решить любую задачу. Так что оснащение нашей армии современной техникой, регулярное проведение учений, усиление боевого потенциала армии, создание военной промышленности и сокращение в определенной степени зависимости от импорта - все это являлось составной частью целенаправленно проводимой нами политики", - отметил Главнокомандующий.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır"

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